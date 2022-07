Ci sono solo due nazioni che non permettono la vendita della Coca-Cola. Ecco quali!

Sapevate, nel mondo, ci sono nazioni in cui non è permessa la vendita della bevanda di “Babbo Natale”? Infatti, solo da dieci anni, circa, in Birmania è stata concessa la vendita della Coca-Cola nella nazione. Quali altri stati non bevono il nettare nero?

La Coca-Cola afferma di vendere 1,8 miliardi di porzioni della bevanda ogni giorno. Ma negli ultimi sette decenni nessuno è stato in Birmania. L'ingresso della Coca-Cola in qualsiasi paese è un simbolo potente, afferma Tom Standage, autore di Una storia del mondo in sei bicchieri.

"Il momento in cui Coca-Cola inizia a spedire è il momento in cui puoi dire che potrebbero esserci dei veri cambiamenti in corso qui", dice. "La Coca-Cola è la cosa più vicina al capitalismo in bottiglia". Anche la rivale di Coca-Cola, Pepsi & Co., ha annunciato l'intenzione di riprendere le vendite in Birmania.

Ironico come, Cuba, sia tra i primi tre paesi non-statunitensi a imbottigliare la bevanda quando poi oggi non è commercializzata nell’isola, come in Corea del Nord tra l’altro. Ebbene sì, queste sono le uniche due nazioni a non vendere Coca-Cola, in quanto soggette a embarghi commerciali statunitensi a lungo termine.

A Cuba, la Coca-Cola viene cacciata sotto il governo di Fidel Castro, durante l’azione di sequestro dei beni privati negli anni ’60. Da allora non è mai più tornata. In Corea del Nord, invece, la bevanda è presente sul territorio, sicuramente in modo più considerevole rispetto a Cuba, ma solo tramite canali di contrabbando sul mercato nero. Ergo, non è ufficialmente venduta.

La bibita gassata scura è stata creata nel 1886 ad Atlanta, in Georgia. La ricetta originale prevedeva degli estratti di pianta di coca, estratti che, per capriccio di Elon Musk, potrebbero tornare nella bevanda. Fin dai primi giorni l'azienda Coca-Cola ha cercato di espandersi in tutto il mondo e all'inizio del 1900 stava imbottigliando la bevanda in Asia e in Europa. Ma il grande impulso è arrivato come risultato della Seconda guerra mondiale, quando la Coca-Cola è stata fornita alle truppe statunitensi all'estero.

C'erano più di 60 impianti di imbottigliamento militari per la Coca-Cola in tutto il mondo durante la guerra e la gente del posto ha avuto la possibilità di assaggiare la bevanda. Divenne potentemente associato al patriottismo americano, dice Standage, ed era considerato così cruciale per lo sforzo bellico da essere esentato dal razionamento dello zucchero.

Rimanendo in tema di bollicine zuccherate, sapevate che la Coca-Cola sta sperimentando la prima bottiglia di carta?