Due nuove immagini di Pixel 3a e 3a XL confermano le specifiche

In attesa della presentazione ufficiale, in programma il 7 Maggio, la nuova generazione di smartphone di Google, caratterizzata da Pixel 3a e 3a XL si mostra nuovamente sul web in una serie di immagini pubblicate da alcuni dei leakster più popolari del web.

I colleghi di Android Headlines hanno avuto modo di mettere le mani sulla fotografia che vi proponiamo in calce, che mostra i due dispositivi a fianco. Entrambi includono lo stesso sfondo, mentre ciò che salta all'occhio è la data: 7 Maggio, che è appunto il giorno in cui dovrebbero essere svelati al mondo in via ufficiale. L'orario (le 9) invece indica che, ovviamente, includeranno Android 9 Pie come sistema operativo.

Tralasciando la pubblicazione dell'immagine, che è stata ripresa poi da Evleaks in un rendering senza custodia, non ci sono particolari novità da segnalare. I dispositivi sembrano includere delle cornici spesse, un jack per le cuffie nella parte superiore ed la porta USB-C sulla parte bassa, mentre i pulsanti sono stati montati sul lato destro e consentono di accendere, spegnere e regolare il volume.

A differenza dei normali Pixel 3 e 3 XL, è presente una sola fotocamera frontale e nessun tipo di altoparlante.

Gli smartphone dovrebbero posizionarsi nella fascia media del mercato, con processore Snapdragon 670 o 710 e 4 gigabyte di RAM. Il 3a dovrebbe includere uno schermo da 5,6 pollici, mentre il modello XL da 6 pollici.