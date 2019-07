Due nuovi modelli di Apple iPad sono comparsi nel database CEE

Due nuovi modelli di Apple iPad sono comparsi nel database della CEE (Commissione Economica Eurasiatica) con i nomi in codice A2200 e A2232, entrambi equipaggiati con il nuovo iPadOS.

Dall’elenco non è possibile trarre altre informazioni ma uno di questi modelli potrebbe essere l’imminente iPad da 10,2 pollici che sostituirà l’attuale 9,7 pollici entry-level.

Una voce precedente aveva suggerito che il nuovo tablet della casa di Cupertino sarebbe entrato in produzione proprio a Luglio. Il modello più economico attualmente in commercio è l’iPad da 9,7 che fece il suo debutto a Marzo 2017, aggiornato poi nel 2018 con i SoC Fusion e A10.

Oltre a questo Apple potrebbe lanciare altri due modelli di iPad Pro con processore A13X Bionic. Per il momento la società californiana ha presentato il nuovo iPad Air e l’iPad Mini 5 ed è lecito immaginare che il prossimo “refresh” spetti proprio al modello di punta.

Per il momento però tutti gli occhi sono puntati sui nuovi modelli di iPhone in arrivo. Non ci resta che aspettare l’autunno per scoprire ulteriori novità.