Due nuovi virus, parenti della rosolia, scoperti in pipistrelli e animali dello zoo

Sono stati scoperti proprio recentemente due nuovi parenti della rosolia. Uno infetta i pipistrelli nelle foreste dell'Uganda, mentre l'altro è stato trovato a diffondersi tra gli animali in uno zoo in Germania. Niente paura: non ci sono prove che i nuovi virus possano infettare gli esseri umani, secondo i ricercatori.

La ricerca, tuttavia, getta nuova luce sulle origini del virus della rosolia, suggerendo che abbia avuto origine negli animali prima di diffondersi alle persone, proprio come molti altri virus. Sulla rivista Nature, gli scienziati descrivono in dettaglio la scoperta dei due nuovi membri della famiglia Matonaviridae e dei primi parenti noti del virus della rosolia: il virus ruhugu e il virus rustrela.

La rosolia è una malattia infettiva dovuta al Rubella virus. Insieme al morbillo, varicella, pertosse, parotite, è una delle infezioni più comuni che insorgono in età pediatrica.

Il virus ruhugu è stato scoperto in 10 su 20 tamponi orali prelevati dagli Hipposideros cyclops nel Parco nazionale di Kibale, in Uganda. Il team ugandese ha scoperto il virus mentre cercava i coronavirus trasportati dai pipistrelli prima della pandemia della Covid-19. In Germania, invece, i ricercatori hanno scoperto per la prima volta il virus rustrela nel tessuto cerebrale di tre diversi animali, un asino, un capibara e un canguro, che si sono ammalati gravemente.

Questo nuovo virus è stato anche rilevato nei tessuti cerebrali di otto dei 16 topi trovati entro 10 chilometri dallo zoo, mostrando chiaramente che l'agente patogeno sia riuscito a saltare da una specie all'altra. I due nuovi parenti sono geneticamente vicini al virus della rosolia e sembrano condividere molti tratti, ma hanno anche un gran numero di differenze chiave.

Questa scoperta potrebbe aiutare a migliorare la nostra comprensione della rosolia. Quest'ultima, infatti, non è stata trovata negli animali, quindi gli scienziati non hanno un modello animale su cui effettuare ricerche.