Due orche hanno ucciso 17 squali in 'una sola seduta', stupendo i biologi

Che le orche assassine fossero dei predatori capaci di spaventare anche lo squalo bianco non lo ha mai messo in dubbio nessuno, ma recentemente una coppia di orche in Sud Africa ha ucciso 17 squali in "una sola seduta".

Il team del Marine Dynamics Conservation Trust ha osservato le due creature, soprannominate Port e Starboard, che sono note per predare diverse specie di squali. I due cetacei "si sono tuffati ripetutamente in una piccola area per quasi due ore prima di partire al largo", secondo gli addetti ai lavori. Giorni dopo, hanno trovato i resti di 11 dei 17 squali uccisi a Pearly Beach.

Vittima della frenesia alimentare è stato lo squalo manzo nasolargo, che si riconosce facilmente perché è dotato di 7 fessure branchiali invece delle 5 tipiche di quasi tutte le specie di squali. Ognuna di queste carcasse "è stata squarciata e gli mancava il fegato"; le orche avevano anche divorato il contenuto dei loro stomaci.

"Questa è la più grande quantità di squali che queste orche hanno ucciso in quest'area in una sola seduta", afferma Alison Towner, dottoranda presso l'Università di Rodi e responsabile della ricerca. "Potrebbero essercene altri." Insomma, un caso davvero unico che ha stupito gli scienziati e che dimostra il motivo del soprannome (ovvero "assassine") quando si parla delle orche (che attaccano anche le creature più grandi della Terra).



In casi ancora più rari, invece, salvano anche le megattere.