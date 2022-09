Due orologi atomici legati per la prima volta: il successo dell'entanglement quantistico

Gli orologi atomici sono ultraprecisi nella rilevazione del tempo. Negli anni ovviamente sono stati migliorati, specie in tempi recenti con l'implementazione di materiali come il mercurio, lo stronzio e l'itterbio. Sono diventati così 100 volte più precisi di un normale orologio al cesio. Ma questo rate potrebbe migliorare ancora di più.

Questi orologi atomici ottici sono estremamente precisi, tanto da consentire piccoli test per la variazione della gravità e tanto altro ancora. Tuttavia, sono comunque legati a un limite quantistico e per questo servirebbe una sincronizzazione tra due orologi atomici. La sincronizzazione è però molto difficile. Tuttavia, un gruppo di fisici ha applicato per la prima volta l'entanglement quantistico a due orologi atomici, un esperimento che potrebbe avere applicazioni anche nella criptografia quantistica.

Sfruttando il limite di Heisenberg, il gruppo di scienziati ha collegato due orologi atomici prodotti da un singolo atomo di stronzio ciascuno, e distanti due metri l'uno dall'altro, riducendo il fattore di incertezza a 1,4. Questo nuovo risultato consente di sottolineare non soltanto le limitazioni attuali dei singoli orologi atomici, ma anche che c'è un metodo per superarli.

Una delle applicazioni degli orologi atomici è lo studio della materia oscura, al momento ancora non dimostrata, ma in cui questi oggetti potrebbero dare una grande mano.