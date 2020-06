I due pallini hanno lo stesso colore: perché ne vediamo uno più chiaro e uno più scuro?

Per 100 anni questa domanda ha tormentato gli scienziati di tutto il mondo: perché due forme colorate uguali sembrano diverse quando vengono posizionate su uno sfondo sfumato di colore diverso? La nostra percezione delle tonalità e dei colori cambia in base al loro contesto visivo, un processo noto come contrasto simultaneo di luminosità.

In poche parole, se una forma è circondata da qualcosa di scuro, la percepiamo come più luminosa di quando si trova in mezzo a tonalità più chiare. Alcuni scienziati ritengono che questo trucco visivo si verifichi a causa di un'elaborazione visiva di alto livello. Il nostro cervello ci sta fornendo un'interpretazione di ciò che i nostri occhi stanno rilevando dopo aver tenuto conto dell'illuminazione e delle condizioni ambientali.

Nuove ricerche, tuttavia, hanno suggerito il contrario. In un nuovo studio, dei ricercatori hanno sottoposto 27 volontari a una serie di test visivi appositamente progettati. Il team ha scoperto che le nostre stime sulla luminosità si verificano molto presto durante l'elaborazione visiva, prima ancora che le informazioni di entrambi gli occhi arrivino nel nostro cervello.

Gli esperti sono fiduciosi delle loro stime: secondo loro, infatti, si tratta di un meccanismo innato. Il team ha affermato che ci sono diversi aspetti di questa illusione che non possono essere ancora spiegati. Ciò sta a significare che - molto probabilmente - ci sono ancora altri processi nel cervello che sono coinvolti duranti le fasi successive dell'elaborazione.

In calce all'articolo troverete due immagini che, apparentemente, sembrano avere due tonalità differenti. Nella prima, quella con i pallini, potrete notare che sono uguali mettendo un semplice dito al centro dell'immagine. Nella seconda, invece, basterà posizionare il dito appena sotto la parte più chiara del quadrato.

Magia? No, una semplice illusione ottica, il modo migliore per "fregare" il nostro cervello.