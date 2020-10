Questi due parassiti, usciti dal peggior film horror, trasformano gli insetti in zombie

Sul nostro pianeta esistono creature senza alcun dubbio spaventose. Non stiamo parlando di squali, orsi o serpenti che, per quanto terrificante possano essere, potrebbero non essere paragonabile ai parassiti, creature che farebbero sembrare il film più horror in circolazione una fiaba per bambini. Ecco due esempi.

Iniziamo con il Nematomorpha (in calce alla notizia). Questi parassiti iniziano la vita come larve minuscole che emergono dalle uova avvolte attorno alle piante acquatiche. Le larve si dirigono verso il bordo dell'acqua, dove si attaccano all'erba o ad altra vegetazione, a quel punto vengono mangiate da qualche grillo affamato che si trovava (sfortunatamente per lui) di passaggio. Inizia qui lo spietato piano di questi parassiti.

All'interno dei grilli, il Nematomorpha si fa strada attraverso il muro dell'intestino del loro ospite e nella loro cavità corporea, dove possono crescere fino a 2 metri di lunghezza. Ma non è finita: per essere in grado di riprodursi e dare alla luce altri simili, queste creature hanno bisogno di tornare in acqua. Per questo motivo, il parassita "costringe" il grillo a suicidarsi gettandosi in acqua. Dopo di che, il verme esce per riprodursi e continuare il ciclo.

Un altro esempio di parassita capace di trasformare in zombie le creature è l'Entomophthora muscae. Il fungo infetta mosche domestiche e moscerini della frutta, così come altre specie. Dopo che una mosca ha raccolto le spore del fungo, si comporta normalmente per alcuni giorni, gli ultimi della sua esistenza. Il fungo cresce al suo interno, si nutre delle sue interiora e si impossessa del suo sistema nervoso.

Quattro o cinque giorni dopo che le spore sono penetrate nel corpo, la mosca inizia a comportarsi in modo strano: si arrampica su un punto alto nelle vicinanze dove inizia a contrarsi, ad alzare le ali in cielo e dal suo corpo senza vita, infine, esce il fungo. La parte peggiore deve ancora venire. Scegliendo un punto in alto le spore possono diffondersi con più facilità, ma a che servono, invece, le ali alzate? Per attirare i maschi delle mosche che si accoppieranno con il cadavere, infestandosi a loro volta.