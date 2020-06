Due pazienti di un ospedale in Francia si sono ammalati per colpa di un water contaminato

Un'infezione causata da un batterio chiamato Legionella causa una polmonite atipica, i suoi sintomi sono febbre alta, cefalea, mialgia, tosse, emoftoe e brividi di freddo. Viene chiamata malattia del legionario perché il batterio fu identificato nel 1977 su un gruppo di partecipanti a un raduno della Legione Americana.

Secondo un rapporto pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases, due pazienti in un ospedale in Francia hanno probabilmente contratto la malattia del legionario attraverso l'inalazione di acqua del water contaminata che era stata trasformata in aerosol durante lo sciacquone. I pazienti hanno utilizzato la stessa stanza d'ospedale.. ma a cinque mesi di distanza.

Il batterio vive in ambienti acquosi e diventa un problema di salute quando cresce e si diffonde nella costruzione di sistemi idrici, come soffioni per la doccia, rubinetti per lavandini, fontane decorative e molto altro. Si viene infettati quando si inalano gocce d'acqua nell'aria contenenti i batteri. Fortunatamente la malattia non si diffonde generalmente da persona a persona, e quelli più a rischio sono gli anziani e le persone con sistema immunitario indebolito o una malattia polmonare cronica.

I due pazienti nel nuovo rapporto avevano entrambi un sistema immunitario indebolito a causa di importanti operazioni mediche. Un'indagine sulla fonte delle infezioni ha trovato batteri della legionella nell'acqua del water della stanza, ma non nella doccia o nel lavandino. La toilette contaminata è stata disinfettata quotidianamente con candeggina, che si è rivelata efficace nel prevenire la crescita della legionella. Un altro modo per prevenire la potenziale trasmissione della legionella (e di altri batteri) attraverso gli aerosol generati durante lo sciacquone sarebbe quello di chiudere il coperchio prima di tirare l'acqua dal water.