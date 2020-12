Due persone morte recentemente per attacchi di squali: quanto è raro questo evento?

Gli attacchi di squalo agli esseri umani sono davvero molto rari, ma non vuol dire che non può accadere lo stesso. Recentemente, infatti, due squali hanno attaccato e ucciso due persone: il primo evento è accaduto a un uomo di 56 anni nella baia di Honolua l'8 dicembre, mentre il secondo il 10 dicembre a una donna di 38 anni, nei Caraibi.

Gavin Naylor, direttore del programma dell'International Shark Attack File (ISAF) dell'Università della Florida, ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dall'attacco a St. Martin, nei Caraibi. Il motivo? "È piuttosto insolito in quella parte del mondo". Finora, infatti, ci sono stati 78 attacchi di squali nel 2020 e un totale di 12 decessi correlati.

In particolare, 36 di questi attacchi si sono verificati negli Stati Uniti; 23 in Florida. Durante la vita di una persona media, le probabilità di essere uccise in un attacco di squalo sono davvero basse e incredibili: circa 1 possibilità su 3,75 milioni. Per farvi capire, le probabilità di morire in un incidente automobilistico sono 1 su 84... anche se in Australia quest'anno c'è stato il record di attacchi.

Quest'anno, inoltre, gli attacchi di queste creature sono diminuiti a causa dei blocchi imposti dalla pandemia di coronavirus. "Sono solo animali che vivono nel loro ambiente: noi siamo gli invasori", aveva dichiarato in precedente George H. Burgess, ex direttore dell'ISAF. Secondo quest'ultima, il rischio di essere attaccati da uno squalo è ancora molto basso e, per evitare uno spiacevole incidente del genere, l'ente ha pubblicato una guida su come limitare le possibilità di essere morso in acqua.

Si devono seguire dei semplici suggerimenti: come nuotare con un'altra persona e mai da soli, stare vicino alla riva e non nuotare durante l'alba o al tramonto.