Due pianeti si sono scontrati e hanno creato una 'ciambella' cosmica

In una galassia lontana lontana due enormi mondi ghiacciati si sono scontrati in un cataclisma cosmico, distruggendosi a vicenda e dando vita a una nuvola ardente a forma di ciambellaE. Questo evento straordinario ha catturato l'attenzione degli astronomi, segnando la prima volta in cui si è potuto osservare la post-collisione tra due pianeti.

Queste scoperte, recentemente pubblicate sulla prestigiosa rivista Nature, potrebbero offrire preziose informazioni non solo sulle violente collisioni interplanetarie ma anche sulla possibile formazione di nuovi pianeti a seguito di tali eventi. Immaginate la scena: due giganti ghiacciati, grandi quanto Nettuno (ecco una foto mai vista di Nettuno) e con una massa superiore di 17 volte quella della Terra, che si scontrano in un'esplosione di energia, vaporizzandosi a vicenda e creando una nuvola di detriti roventi.

Questa nuvola, con una temperatura stimata intorno ai 700 gradi Celsius, potrebbe spiegare l'inaspettato aumento di luminosità nel campo infrarosso di una stella, denominata ASASSN-21qj. Tuttavia, mentre questa massa orbitava attorno alla stella, passava periodicamente tra la Terra, oscurando la sua luce agli occhi degli astronomi. Nonostante l'eccitazione per questa scoperta, rimangono ancora molte domande senza risposta.

Ad esempio, cosa ha portato questi due pianeti a incrociare le loro traiettorie? E, considerando che il sistema stellare ha un'età stimata di 300 milioni di anni, perché avvengono ancora collisioni di questo tipo in un sistema così maturo? Gli anni a venire saranno decisamente interessanti per la comunità astronomica, poiché ulteriori osservazioni potrebbero confermare l'evento della collisione e, ancora più affascinante, la possibilità che questa nuvola possa un giorno dar vita a nuovi pianeti e lune (ma mai quanto quelle di Saturno).