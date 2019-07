Due pianeti simili alla Terra a soli 12.5 anni luce da noi

A soli 12.5 anni luce dal nostro sistema solare sono stati trovati due pianeti, simili ai corpi celesti interni del nostro sistema solare, che ruotano attorno alla stella Teegarden, dal nome dell’astronomo che l’ha scoperta.

La stella Teegarden è una nana rossa più piccola e fredda rispetto al nostro sole, composta da materiali molto leggeri, che ospita due pianeti, solo leggermente più pesanti della nostra Terra, situati nella così detta zona abitabile dove l’acqua può essere presente in forma liquida.

Come succede per tutte le nane rosse e marroni, anche la stella Teegarden, per la sua “bassa” temperatura (solamente 2700°C, la metà della temperatura del nostro sole) fa sì che i pianeti che vi ruotano intorno debbano essere molto più vicini per essere considerati nella fascia abitabile, addirittura più vicini della distanza tra Mercurio ed il nostro sole.

Questa vicinanza alla stella rende la nascita di forme di vita altamente improbabile. Le condizioni sulla superficie dei pianeti sono estreme poiché la faccia rivolta verso il sole letteralmente cuoce ad altissime temperature e, al contrario, la faccia nascoste in ombra gela a temperature bassissime.

Nonostante ciò non si esclude che altri pianeti nel sistema Teegarden possano trovarsi, ancora celati alla vista dei nostri strumenti, più lontano rispetto la loro stella e magari ospitare forme di vita intelligenti, in attesa di essere trovate da Donald Trump.