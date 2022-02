Queste due piante da fiore sono state trovate in Antartide, ma non è una buona notizia

In Antartide le piante da fiore si stanno espandendo velocemente, mostrando sempre di più i continui effetti del cambiamento climatico nella regione. Secondo i risultati pubblicati sulla rivista Current Biology, potremmo aver raggiunto un punto di svolta in questo fragile e remoto ecosistema.

Sono state esaminate due piante in particolare: Deschampsia antarctica e Colobanthus quitensis. Entrambe le piante sono cresciute più velocemente ogni anno con l'aumento delle temperature e grazie al calo delle popolazioni delle foche - creature che calpestano le piante e impediscono a loro di crescere. Sapete che questa pianta si "mimetizza" per sfuggire dall'uomo?

"Ipotizziamo che la sorprendente espansione di queste piante sia principalmente innescata dal riscaldamento dell'aria estiva e dal rilascio dalla limitazione del disturbo delle foche", scrivono i ricercatori nel loro articolo pubblicato. Il tasso di crescita della D. antartide tra il 1960 e il 2009 è stato di quasi il 21% in un decennio, e del 28% dal 2009 al 2018. Nel frattempo, la crescita della C. quitensis è passata da poco meno del 7% in un decennio al 154%.

In questo studio viene mostrata "la prima prova in Antartide di risposte accelerate degli ecosistemi al riscaldamento climatico", osservano gli autori. Questa potrebbe sembrare una buona notizia, ma non lo è: il riscaldamento delle temperature potrebbe dare alle specie invasive un punto d'appoggio nell'ecosistema, che potrebbe causare "perdita e cambiamenti irreversibili della biodiversità a questi ecosistemi fragili e unici", scrivono infine gli autori. A proposito, ecco quali sono le creature invasive più pericolose per l'ecosistema.