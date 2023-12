Due pulcini di Kiwi nati in Nuova Zelanda dopo 150 anni dalla loro scomparsa

A Wellington, capitale della Nuova Zelanda, è avvenuto un evento eccezionale che ha segnato un importante traguardo nella conservazione della fauna selvatica: per la prima volta in più di 150 anni, sono nati due pulcini di kiwi selvatici.

Questo successo è il risultato del Progetto Capital Kiwi, un'iniziativa di conservazione che ha reintrodotti questi uccelli unici nell'area. I kiwi, simboli nazionali della Nuova Zelanda, sono uccelli non volativi delle dimensioni di un pollo e una volta erano abbondanti in tutto il paese. Tuttavia, a causa di predatori non nativi e perdita di habitat, la loro popolazione è drasticamente diminuita.

Il progetto ha rilasciato 11 kiwi nel 2022 e altri 52 tra febbraio e maggio 2023 a Makara, un sobborgo di Wellington. Sono previsti ulteriori rilasci nei prossimi cinque anni, con l'obiettivo di stabilire una popolazione selvatica stabile (sperando non ci siano gatti nei paraggi). Parallelamente, sono state installate 4.600 trappole per ermellini, predatori introdotti che rappresentano una grave minaccia per i pulcini di kiwi. Grazie a questi sforzi, la sopravvivenza è aumentata significativamente.

I kiwi hanno un'importanza culturale e spirituale per il popolo Māori e sono un'icona nazionale per tutti i neozelandesi. La loro presenza è un simbolo di identità nazionale e di connessione con la natura. La nascita non solo rappresenta un trionfo per gli sforzi di conservazione, ma riafferma anche il legame profondo tra la Nuova Zelanda e il suo iconico uccello.

A proposito, ecco il primo uccello addomesticato dagli esseri umani.