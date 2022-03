Ci sono solo due rinoceronti bianchi del nord, ma ecco come potremmo salvare la specie

Il rinoceronte bianco settentrionale (Ceratotherium simum cottoni) è una delle due sottospecie di rinoceronte bianco esistenti sul nostro pianeta. La sottospecie in questione, però, non se la sta passando molto bene: esistono solo due creature, chiamate Fatu e Najin, ma gli scienziati stanno cercando un modo per salvarli ed evitare l'estinzione.

I ricercatori del consorzio BioRescue hanno recentemente convertito con successo le cellule della pelle del rinoceronte in cellule staminali, che con ulteriori ricerche potrebbero trasformarsi in cellule uovo vitali. Fatu e Najin sono due femmine, ma grazie allo sperma congelato dell'ultimo maschio (morto nel 2018), la scienza potrebbe salvare forse la specie.

Gli esperti stanno cercando di creare cellule uova dalle cellule della pelle. "Il nostro articolo getta nuova luce sulla pluripotenza, la capacità delle cellule staminali di differenziarsi in tutte le cellule del corpo", afferma l'autrice principale dello studio, la dott.ssa Vera Zywitza. "Rappresenta quindi un'importante pietra miliare sulla strada per gli ovociti di rinoceronte generati artificialmente".

Il team ha riprogrammato le cellule della pelle del rinoceronte in modo che diventassero cellule staminali pluripotenti indotte (iPS) introducendo DNA estraneo. Prima, però, devono trovarsi in quello che chiamano stato "ingenuo". Quando i ricercatori hanno cercato di convertire le cellule da uno stato più avanzato, sono morte.

Così gli esperti hanno aggiunto un gene che impedisce la morte cellulare e sono stati in grado di creare cellule iPS ingenue. Prima che possano essere utilizzate, tuttavia, devono essere attuate alcune modifiche. Insomma, la creazione di uova artificiali potrebbe essere ancora lontana, ma fortunatamente i ricercatori hanno qualche altro asso nella manica da utilizzare.