Questi due rover gemelli potrebbero esplorare la Luna insieme, un giorno

Mentre l'umanità è al lavoro per ritornare sulla Luna con iniziative come il programma Artemis della NASA, seguite dalla Cina o l'India, i ricercatori stanno sviluppando i robot che esploreranno il satellite insieme agli astronauti.

Recentemente, il programma TDE (Technology Development Element) dell'Agenzia spaziale europea (ESA) ha stipulato un contratto con la società tecnologica francese Comex per sviluppare un progetto di due anni chiamato Trailer, che esaminerà la possibilità di inviare due rover gemelli (chiamati Tractor e Wain) per lavorare insieme sulla Luna.

Con Trailer, i ricercatori svilupperanno un sistema collaborativo tra i due rover, controllati a distanza dalla Terra o da una stazione in orbita attorno al nostro satellite, come il Lunar Orbiting Platform-Gateway. Funzionando autonomamente o attraverso dei comandi, i rover lavorerebbero insieme per cercare risorse ed elementi per supportare una presenza umana sulla Luna.

I due rover sembrano essere dotati di luci per aiutarli a esplorare gli angoli più bui della superficie lunare. I funzionari dell'ESA hanno descritto Tractor (il primo rover) come "agile e potente". Il veicolo spaziale è dotato di una tecnologia di locomozione e navigazione oltre a un ricetrasmettitore wireless locale per ricevere istruzioni a distanza, immagazzinamento di energia a breve termine e un sistema di acquisizione di campioni che gli consente di raccogliere risorse mentre viaggia sul satellite.

Wain (il secondo rover), invece, ha capacità di locomozione e navigazione limitate rispetto a quelle di Tractor. Tuttavia, ha un'elevata generazione di energia, archiviazione e una rete wireless locale che consentirebbe al rover di avere un laboratorio scientifico per supportare la raccolta e l'analisi remote dei campioni.

Una missione che potrebbe rivelarsi molto interessante.