Due satelliti potrebbero scontrarsi questa settimana

Ci sono molti oggetti sopra la nostra testa; migliaia di satelliti defunti orbitano intorno alla Terra. Data la quantità di questi oggetti, non più in grado di comunicare con noi, è sorprendente quanto sono rare le collisioni. Una potrebbe avvenire questa settimana.

Il servizio di tracciamento dei detriti LeoLabs prevede un incontro ravvicinato tra due satelliti, IRAS e GGSE-4, rispettivamente un telescopio spaziale lanciato nel 1983 e un mezzo per il trasporto nello spazio lanciato nel 1967.

In accordo con LeoLab, il 29 Gennaio alle 23:39 i due veicoli spaziali passeranno a distanza tra i 15 e i 30 metri, a un'altitudine di 900 Km. Entrambi gli oggetti non sono in grado di comunicare con la Terra e quindi non è possibile evitare l'eventuale scontro. Dopo aver evitato una collisione tra un satellite ESA e uno di SpaceX, questa volta potrebbe avvenire davvero

Secondo i calcoli, c'è una possibilità su 100 di avere una collisione.

"Delle collisioni simili sono sicuramente accadute in passato. La cosa veramente interessante è che la distanza stimata è solamente 15-30 metri, incredibilmente piccola," dice l'archeologo spaziale Alice Gorman della Flinder University. "I veicoli spaziali hanno effettuato manovre evasive entro i 60 Km. Questo è un incontro davvero molto ravvicinato. C'è la possibilità di uno scontro e di creare una grande quantità di detriti."

Questo potrebbe essere uno degli scontri più grandi e spaventosi che potremmo vedere per lungo tempo. Con l'aumento dei satelliti, anche grazie a Starlink di SpaceX, questi scontri potrebbero aumentare significativamente.

Secondo Gorman, durante lo scontro, il più piccolo verrà distrutto e produrrà una grande quantità di detriti; non c'è nessun rischio per la Terra, i frammenti verranno distrutti dall'atmosfera. Possiamo stare tranquilli, quindi, ed osservare l'eventuale esplosione.