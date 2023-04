BuzzFeed News chiude e Business Insider licenzia: la questione IA fa riflettere

Arrivano così, in una apparentemente tranquilla serata italiana di una giornata della seconda metà di aprile 2023, due notizie relative a importanti siti Web esteri finiti recentemente al centro dell'attenzione per l'uso di IA contestualmente alla scrittura di articoli. Di mezzo, purtroppo, ci sono licenziamenti e una chiusura.

A tal proposito, come riportato da The Verge e Gizmodo, i portali coinvolti sono nientemeno che BuzzFeed News e Business Insider. Ci teniamo subito a metterlo in chiaro: perlomeno nel caso di Insider, che ha licenziato il 10% del suo staff, la realtà coinvolta si è affrettata a chiarire che i licenziamenti non sono legati al recente esperimento del portale relativo all'intelligenza artificiale.

Tuttavia, l'annuncio del Business Insider sull'utilizzo di ChatGPT in ambito di scrittura degli articoli è arrivato la settimana precedente all'arrivo della mail legata al licenziamento del 10% della forza lavoro. Quest'ultimo messaggio di posta elettronica è infatti stato inviato nella giornata di giovedì 20 aprile 2023, mentre l'annuncio IA del Business Insider era arrivato giovedì 13 aprile 2023. Insomma, le tempistiche con cui è avvenuto il tutto, ovvero a una settimana di distanza, hanno inevitabilmente "acceso i riflettori" sulla questione dell'uso dell'intelligenza artificiale.

Va detto che, citiamo testualmente, "il personale interessato riceverà 13 settimane di retribuzione base con due settimane aggiuntive per ogni anno in cui ha lavorato fino a quattro anni, copertura medica fino ad agosto 2023 e servizi di supporto professionale". "Il nostro settore è stato sottoposto a pressioni significative per più di un anno. I venti economici contrari che hanno danneggiato molti dei nostri clienti e partner stanno colpendo anche noi. [...]

Purtroppo per mantenere la nostra azienda sana e competitiva, dobbiamo ridurre le dimensioni del nostro team. Abbiamo fatto del nostro meglio per evitare di fare questo passo e ci dispiace per l'impatto", ha affermato Barbara Peng, presidente di Insider Incorporated. Il tutto arriva d'altronde nell'ambito di una crescente ondata di licenziamenti tecnologici, che hanno colpito anche altri noti media nel corso degli ultimi mesi, da ABC News a NPR, passando per Vox Media.

Si va però oltre adesso con la chiusura di BuzzFeed News. Sì, avete capito bene: il noto portale che recentemente aveva iniziato a sperimentare quiz realizzati mediante intelligenza artificiale sta ora mettendo la parola "fine" alla divisione news. I licenziamenti in questo caso riguardano il 15% dei dipendenti di BuzzFeed, ovvero circa 180 persone.

Jonah Peretti, CEO di Buzzfeed, ha ammesso: "Avrei potuto gestire meglio i cambiamenti in quanto amministratore delegato di questa azienda e il nostro gruppo dirigente avrebbero potuto ottenere risultati migliori. [...] Ho tuttavia preso la decisione di investire troppo in BuzzFeed News perché amo così tanto il lavoro e la missione".

Ora, però, l'azienda si concentrerà, lato news, sull'HuffPost, che ha recentemente acquisito. "Avremo un unico news brand: HuffPost, che è redditizio e con un pubblico fedele", ha spiegato Peretti. Tra le motivazioni citate dal CEO per la chiusura c'è il periodo pandemico, nonché il calo relativo sia al business della pubblicità digitale che al mercato azionario.

Insomma, nella stessa giornata sono arrivate notizie su due realtà legate a recenti esperimenti IA. Sebbene l'utilizzo di questa tecnologia non possa essere visto come del tutto legato a quanto accaduto, sicuramente si tratta di un elemento che sta facendo riflettere all'interno del settore.