Altri due smartphone Xiaomi in arrivo? Certificati in Cina due telefoni misteriosi

Il lancio globale di Xiaomi 13 Ultra non è passato nemmeno da una settimana, ma già oggi arrivano i primi leak su quella che ha tutta l'aria di essere la lineup smartphone estiva del produttore cinese. Quest'ultima, in particolare, dovrebbe comprendere almeno due device, tra cui un pieghevole: vediamoli insieme.

Il primo smartphone dovrebbe essere Xiaomi Civi 3, il selfie-smartphone Xiaomi giunto ormai alla sua terza iterazione. Xiaomi Civi e Civi 2 erano stati lanciati solo in Cina, rispettivamente nel 2021 e nel 2022, ma sono arrivati anche in Europa sotto mentite spoglie: nel Vecchio Continente, infatti, i due smartphone hanno ricevuto un rebranding come Xiaomi 12 Lite e Xiaomi 13 Lite. A rigor di logica, dunque, Civi 3 potrebbe diventare Xiaomi 14 Lite il prossimo anno.

Lo smartphone è stato certificato dall'autorità cinese 3C, stando a quanto riporta GizmoChina. Stando al sito web della certificazione, il device avrà la ricarica rapida cablata a 67 W e il suo model number sarà 23046PNC9C. Sfortunatamente, però, altre informazioni ufficiali sullo smartphone non ci sono, almeno per ora.

Secondo i rumor, Xiaomi Civi 3 dovrebbe avere una selfie-camera simile alla Dynamic Island di iPhone 14 Pro e Pro Max, composta da due fotocamere da 32 MP l'una. Lo schermo dovrebbe essere un pannello OLED curvo con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz, mentre il SoC del device potrebbe essere un Dimensity 8200 di MediaTek. Infine, il lancio cinese del telefono dovrebbe essere previsto per il mese di maggio.

Sempre in estate arriverà anche il pieghevole Xiaomi MIX Fold 3, che per GSMArena e il noto tipster Digital Chat Station porterà con sé alcune interessanti novità rispetto al predecessore, il Mi MIX Fold 2. Nello specifico, lo smartphone avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2, un corpo completamente waterproof e, infine, la stessa ricarica rapida a 67 W di Xiaomi Civi 3.