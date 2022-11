Due smartwatch OPPO a metà prezzo su Amazon, raggiunto il minimo storico

Al netto dello sconto su iPhone 14, sul portale italiano si Amazon si trovano anche due smartwatch OPPO a metà prezzo grazie a una serie di offerte ora attive riguardanti il marchio cinese. Vediamo assieme di quali modelli si tratta e la natura delle rispettive promozioni.

Sconti Amazon su smartwatch OPPO

OPPO Watch Free , Display AMOLED da 1.64’’, Bluetooth 5.0, Android e iOS, Ricarica Rapida, 14 Giorni di Autonomia, [Versione italiana], Colore Gold: 49,99 euro

Entrambi gli orologi smart proposti dal colosso di Seattle sono venduti circa a metà prezzo: nel caso dell’OPPO Watch Free si tratta esattamente del 50% e, peraltro, del prezzo più basso di sempre. La smartband OPPO Band Style, invece, viene venduta al 46% in meno e a esattamente 4 euro dal minimo storico. Insomma, si tratta di offerte davvero imperdibili se cercate un wearable a un prezzo accessibile e competitivo.

I due dispositivi indossabili sono venduti e spediti da Amazon con consegna gratuita anche in un giorno per i clienti Prime. Le offerte resteranno attive per altri 4 giorni, ovvero fino al 10 novembre prossimo, salvo proroghe o esaurimento scorte. Infine, facciamo presente che il resto è effettuabile fino al 31 gennaio 2023 grazie all’estensione applicata in vista del Black Friday.

Nelle ultime giornate, invece, abbiamo segnalato sconti extra Amazon Warehouse per libri usati.