Queste due stelle a 7.500 anni luce dalla Terra sono un'acceleratore di particelle cosmico

Un team di ricercatori, utilizzando lo strumento Desy (Deutsches Elektronen-Synchrotron), ha dimostrato come un certo tipo di stella binaria sia un nuovo tipo di sorgente di radiazione gamma ad altissima energia. Si sta parlando di, che Eta Carinae si trova a 7500 anni luce di distanza dalla Terra.

Sulla base dei dati raccolti, emette raggi gamma con energie fino a 400 gigaelectronvolts (GeV). Di quanto si sta parlando? Di circa 100 miliardi di volte più di l'energia della luce visibile. Eta Carinae è un sistema binario costituito da due giganti blu, uno circa 100 volte la massa del Sole, l'altro circa 30 volte. Le due stelle si orbitano a vicenda ogni 5.5 anni in orbite ellittiche molto eccentriche, la loro separazione varia approssimativamente tra la distanza dal nostro Sole a Marte e dal Sole a Urano.

Entrambe queste stelle gigantesche lanciano nello spazio venti densi e supersonici di particelle cariche. Nel processo, il più grande dei due perde una massa equivalente al nostro Sole in soli 5000 anni circa. L'astro più piccolo, invece, produce un vento stellare veloce che viaggia a velocità di circa undici milioni di chilometri orari.

Quando i due venti si scontrano, il materiale nel vento arriva a temperature estremamente elevate. A circa 50 milioni di gradi Celsius, questa materia si irradia brillantemente nella gamma dei raggi X. Tuttavia, regioni come questa sono in genere siti in cui le particelle subatomiche sono accelerate da forti campi elettromagnetici prevalenti, dove le particelle vengono accelerate così rapidamente che possono anche emettere radiazioni gamma.

Grazie alle osservazioni dettagliate di Eta Carinae a tutte le lunghezze d'onda, le proprietà delle stelle, le loro orbite e i venti stellari sono state determinate in modo relativamente accurato. Ciò ha fornito agli astrofisici un quadro migliore del sistema stellare binario e della sua storia.