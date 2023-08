Due stelle orbitano così vicine che il loro sistema solare entrerebbe nel nostro

A soli 457 anni luce da noi, si trova un sistema binario che ha catturato l'attenzione degli astronomi. Questo sistema, denominato ZTF J2020+5033, è composto da una nana bruna e una nana rossa a che danzano l'una attorno all'altra in un'orbita vertiginosa di appena 1,9 ore. Così vicini che entrambi potrebbero entrare all'interno del nostro Sistema.

Questa scoperta ha infranto il record precedente per l'orbita più stretta di una nana bruna, superandolo di oltre sette volte.

Le nane brune sono particolarmente intriganti per gli scienziati. Non sono esattamente stelle, ma neanche pianeti. Si trovano in una sorta di zona grigia tra le stelle minuscole e i pianeti massicci. Anche se hanno una massa compresa tra 13 e 80 volte quella di Giove, sono in grado di innescare la fusione del deuterio nei loro nuclei, ma non dell'idrogeno, il carburante delle stelle vere e proprie.

Tuttavia, quando si trovano in sistemi binari e interagiscono con una stella compagna, possono offrire preziose informazioni sulle loro proprietà e sulla loro formazione. Una delle domande che sorge è come questi due corpi celesti siano arrivati a una tale vicinanza. Le teorie suggeriscono che entrambi gli oggetti possano essere stati una volta molto più grandi e distanti tra loro.

Con il passare del tempo, attraverso un processo chiamato "frenatura magnetica", l'orbita potrebbe essere diminuita. Questo fenomeno potrebbe avere un ruolo chiave nella decadenza dell'orbita e, nel futuro, le due traiettorie di ZTF J2020+5033 potrebbero continuare a restringersi. Se ciò dovesse accadere, la nana bruna inizierà a sottrarre materiale alla nana rossa, avvicinandosi sempre di più.