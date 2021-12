Due storie talmente assurde da sembrare false, ma sono tristemente vere

Ci sono sicuramente storie che soltanto a sentirle vi stupiranno o vi faranno accapponare la pelle. Altre, invece, sembrano essere così assurde da sembrare false, e recentemente IFLScience ne ha raccolte un paio. Oggi vogliamo raccontarvi di due storie talmente bizzarre e strane da sembrare fake... e che ovviamente sono vere.

Una delle più incredibili è sicuramente quella che vede la CIA negli anni '50 a diffondere notizie sull'Aswang, una creatura del folklore delle Filippine che viene considerata come un demone mutaforma che può assumere qualsiasi aspetto. Viene descritto anche come un vampiro e la CIA per spaventare gli Huk, ovvero i membri del movimento di resistenza filippino, decise di ricreare quelle storie "vampiresche" che tanto spaventavano gli abitanti del luogo.

Innanzitutto, l'agenzia di spionaggio civile del governo federale degli Stati Uniti d'America iniziò a diffondere notizie di alcuni aswang che stavano vagando per le colline in una città conquistata dagli Huk.

Successivamente, invece, una squadra di agenti della CIA attuò un'imboscata a una pattuglia di ribelli e all'ultimo uomo catturato, così come scrive William Blum nel libro Killing Hope, "gli perforarono il collo alla maniera dei vampiri con due fori, tennero il corpo giù per far defluire il sangue, e poi lo misero messo sulla strada". Alla fine gli Huk fuggirono davvero dall'area, a causa di una miriade di fattori, ma ciononostante la CIA considerò la loro tattica un vero e proprio successo.

Un'altra storia incredibile è quella legata alla città di Oak Ridge, chiamata anche la "città segreta", che venne fondata nel 1942 dal governo degli Stati Uniti, in Tennessee. Improvvisamente, i cittadini che abitavano in questa zona (circa 3000) vennero sfrattati senza alcuna ragione. Successivamente si iniziarono a costruire degli edifici davvero massicci, che fungevamo come dormitori e fabbriche.

Questa città era in realtà il luogo in cui stava ricercando e costruendo il progetto Manhattan (a cui Albert Eistein non lavorò mai). I cittadini che lavoravano in questa città avevano giurato di non dire a nessuno cosa stessero facendo, ma non venne spiegato loro a cosa stavano lavorando, poiché i compiti di ogni persona erano estremamente diluiti e molto difficile da collegare.

Soltanto alla fine agli abitanti/lavoratori (che avevano raggiunto il numero di 70.000 unità) fu detto a cosa stessero lavorando, ovvero alla realizzazione della prima bomba atomica della storia (a proposito, date un occhio anche alla storia della Bomba Zar).