Due televisori DVB-T2 a meno di 150 Euro su Amazon: sconti fino 28%

State ancora cercando un televisore con decoder DVB-T2 economico? Come sempre, Amazon ha l’offerta perfetta per voi: in queste giornate di maggio 2022 potrete trovare due TV Caixun a meno di 150 Euro, entrambi al prezzo più basso di sempre. Se siete interessati, ecco tutti i dettagli da sapere.

Sconti Amazon su TV DVB-T2 economici

Caixun EC24Z2 TV 24 Pollici, HD Televisori, Dolby DTS, (Tuner Triplo (DVB-T2/T/S2/S), HDMI, USB, Media Player, [Classe di efficienza energetica F]: 110,49 Euro (129,99 Euro)

TV 24 Pollici, HD Televisori, Dolby DTS, (Tuner Triplo (DVB-T2/T/S2/S), HDMI, USB, Media Player, [Classe di efficienza energetica F]: 110,49 Euro (129,99 Euro) Caixun EC32Z1 TV 32 Pouces, LED HD 1366 x 768 P, DVB_T/T2/C/S/S2, 3 x HDMI 1 x USB, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 135,99 Euro (189,99 Euro)

Entrambi i televisori proposti sono venduti direttamente dalla filiale europea di Caixun, mentre la consegna è effettuata da Amazon senza costi aggiuntivi se siete clienti Prime. Il pagamento potrà essere completato a rate con Cofidis ed è possibile anche aggiungere 2-3 anni di garanzia selezionando l’opzione di proprio interesse sotto il pulsante “Acquista ora”.

Osservando nel dettaglio le due offerte, facciamo presente infine che entrambi i TV Caixun sono venduti al prezzo più basso di sempre. Insomma, si tratta di occasioni imperdibili se volete effettuare il passaggio al DVB-T2 con un TV nuovo senza spendere troppo.

