Due terribili uragani potrebbero colpire il Golfo del Messico insieme: è la prima volta

La prossima settimana - per la prima volta in assoluto - due uragani potrebbero colpire il Golfo del Messico contemporaneamente. L'evento potrebbe anche non verificarsi, poiché solo uno dei sistemi di tempesta si è rafforzato fino a diventare un pericoloso ciclone, ma non ancora un uragano. Mentre l'altro è "solo" una depressione tropicale.

I modelli hanno suggerito tale possibilità e le tempeste stanno ancora seguendo il percorso che porterebbe al disastroso evento di un doppio uragano. Il National Hurricane Center (NHC) ha emesso avvisi di tempesta tropicale in gran parte dei Caraibi per la tempesta tropicale Laura, che ha raggiunto velocità del vento comprese tra 63 e 118 chilometri all'ora.

La depressione tropicale 14, che prenderà il nome di Marco se dovesse diventare una tempesta tropicale, si sta muovendo più lentamente. Le prime mappe di previsione dei venti interagenti delle due tempeste li mostrano sovrapposti nel Golfo. I meteorologi, dal canto loro, hanno detto che è ancora troppo presto per prevedere esattamente come si comporteranno i due fenomeni.

Una possibilità è l'effetto Fujiwhara, un termine utilizzato dai meteorologi quando due cicloni tropicali si avvicinano e iniziano a "danzare attorno al loro centro comune". Secondo il Washington Post, inoltre, l'uragano Marco potrebbe essere in ritardo, dandogli più tempo per rafforzarsi sull'acqua calda. Insomma, non possiamo fare altro che aspettare e sperare che questo terribile evento non si scateni sul Golfo del Messico.