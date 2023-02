Due nuovi tipi di ghiaccio extraterrestre sono stati creati in laboratorio

Recentemente, dei ricercatori hanno riportato la scoperta di due nuovi tipi di ghiaccio salino. Queste nuove sostanze, che possono formarsi solo ad alte pressioni e a basse temperature, potrebbero essere i componenti principali delle superfici ghiacciate di lune quali Europa e Ganimede.

I cristalli che si formano nel ghiaccio di acqua salata sulla Terra sono abbastanza semplici: solo due molecole d'acqua per cloruro di sodio. Ma queste nuove sostanze, dette idrati, hanno una struttura mai vista in natura e contengono molta più acqua che sale. Una di queste contiene 13 molecole d'acqua per cloruro di sodio, mentre la seconda ne contiene ben 17.

"È raro di questi tempi avere delle scoperte fondamentali nella scienza," afferma l'astrobiologo e autore dello studio Baptiste Journaux. "Acqua e sale sono molto noti in condizioni terrestri, ma oltre a questo siamo nel buio. E ora abbiamo questi oggetti planetari che potrebbero contenere composti che conosciamo bene ma in ambienti del tutto esotici."

La particolare composizione del nuovo tipo di ghiaccio scoperto potrebbe finalmente spiegare le famose striature rosse che vediamo sulla superficie di alcune lune ghiacciate, tra cui Europa. "Ha la struttura che gli scienziati planetari aspettavano da tempo," ha aggiunto il Dott. Journaux.

Secondo i ricercatori, le condizioni estreme che sono riusciti a replicare in laboratorio potrebbero essere all'ordine del giorno sui satelliti di Giove. Essi ritengono che una superficie ghiacciata di 10km possa nascondere degli oceani, nonché una forma di ghiaccio più densa sul fondale.

Una prospettiva entusiasmante, che potrà essere confermata quando la missione JUICE dell'Agenzia Spaziale Europea raggiungerà le lune ghiacciate di Giove.

Lo studio dei ricercatori illustra come sia la pressione ad essere il motore principale della diversità nella struttura cristallina del ghiaccio. "La pressione porta le molecole più vicine, cambiandone le loro interazioni," spiega il Dott. Journaux. Dopo aver osservato la formazione dei nuovi idrati, uno dei due è rimasto stabile anche dopo che la pressione era stata rilasciata.

Gli scienziati hanno ora intenzione di continuare le loro ricerche sul ghiaccio salato, nella speranza di ottenere risultati per confrontarli con la chimica dei satelliti gioviani. Rimanendo in tema, solo qualche tempo fa è stata scoperta una nuova forma di ghiaccio (senza sale questa volta) mai vista prima.