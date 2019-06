Due su tre leggono le notizie dallo smartphone, Facebook utilizzatissimo

Due persone su tre utilizzano lo smartphone per informarsi. In Italia vanno per la maggiore i social network: è da Facebook che vengono prese le notizie, mentre meno di uno su cinque accede ai siti dei quotidiani o di altri media.

Sono i dati di Digital News Report, un dossier elaborato ogni anno da Reuters. Sono 38 i Paesi osservati dall'agenzia, sparsi in tutti i continenti. Il dato è tutto fuorché inaspettato, ormai gli smartphone hanno sostituito i desktop e i laptop nella fruizione dei contenuti online. Non stupisce quindi che siano anche diventati lo strumento più usato dalle persone per informarsi, con i quotidiani cartacei ormai sempre più confinati ad una nicchia di consumatori, che per quanto ancora rilevante, è in costante declino.

Se il 66% delle persone a livello mondiale usa lo smartphone per informarsi la mattina, il 52% degli italiani accede ai social e alle app di messaggistica per leggere le notizie.

Uno su tre sceglie di leggere le news su Facebook, l'8% invece utilizzerebbe Whatsapp e solamente il 5% su Instagram.

Più sorprendente, forse, è che solamente il 19% utilizzi lo smartphone per accedere ad un sito di una testata giornalistica. L'11% invece si avvale di piattaforme come Google News. E proprio ieri la notizie che l'azienda di Mountain Views attraverso il suo news aggregator avrebbe ottenuto ricavi per 4.7 miliardi di dollari nel 2018. Tuttavia, il numero è stato contestato da Google.