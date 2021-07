In due villaggi della Croazia spuntati 100 buchi giganti in un mese: cosa succede?

Poco prima del 2021, un angolo tranquillo della Croazia è stato vittima di un avvenimento che ha distrutto la pace del luogo. Qui il terreno ha iniziato a comportarsi in modo molto strano e, apparentemente dal nulla, è emerso un buco circolare di 30 metri e con una profondità di 15 metri. Ci troviamo a Mečenčani, a 40 chilometri dalla capitale.

L'evento (così come avete anche letto dal titolo) non è stato mica isolato, perché nelle settimane successive a Mečenčani e nel vicino villaggio di Borojevići si sono aperte sempre più voragini. Secondo quanto riporta l'Istituto geologico croato, alla fine di gennaio sono state segnalate la presenza di almeno 54 di questi buchi - chiamati "doline" - di varie dimensioni.

C'erano almeno 100 doline dentro e intorno ai due villaggi alla fine di marzo. "Ci sentiamo molto a disagio", ha dichiarato a Reuters Stojan Kresojevic, residente a Mečenčani. "L'incertezza ci sta uccidendo. Questi buchi sono pericolosi perché si aprono all'improvviso".

Cosa sta causando questi avvenimenti? Alla fine di dicembre 2020, un terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la Croazia centrale. Le sue scosse sono state avvertite in tutta la Croazia, perfino nelle vicine Bosnia e Serbia. Le doline non si creano solitamente in seguito di un terremoto, ma è noto che si verificano in aree con cavità e caverne sotterranee nascoste.

La Croazia, infatti, grazie alla sua particolare conformazione geologica, ospita dozzine di grotte sotterranee sul territorio. Queste profonde caverne sono formate dal drenaggio dell'acqua, leggermente acida, che erode lentamente il substrato roccioso. Tra queste strutture può formarsi una dolina se, per qualsiasi motivo, il “soffitto” superiore cede.

Durante il recente terremoto, quindi, le scosse non hanno fatto altro che "muovere" molti di questi soffitti posizionati precariamente... facendoli crollare, creando dozzine di doline.