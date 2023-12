Due mesi con Xiaomi 13T Pro: le nostre impressioni sullo smartphone

Della nuova serie Xiaomi 13T Series abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Abbiamo passato ormai due mesi in compagnia dello Xiaomi 13T Pro, il modello di punta della linea, che ci ha stupito positivamente grazie alle novità hardware introdotte ma anche in termini di autonomia ed esperienza da gaming.

Come abbiamo avuto modo di parlare nella nostra recensione di Xiaomi 13T Pro, a livello di design lo smartphone non di discosta di molto dai modelli precedenti, ad eccezione del pannello flat ed un nuovo blocco camera che mette in mostra le fotocamere per cui è stata rinnovata la partnership con Leica.

Nel nuovo video speciale, che trovate come sempre poco sopra, il nostro Riccardo Arioli Ruelli (che ha curato anche la review) è pronto a darvi le sue impressioni dopo sessanta giorni di utilizzo in cui ha messo alla prova lo Xiaomi 13T Pro.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo anche pubblicato uno speciale incentrato esclusivamente sull’esperienza da gaming offerta dallo Xiaomi 13T Pro, a cui vi rimandiamo se siete interessati al tema.