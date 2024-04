Il duello con la spada laser è uno sport ufficiale in Francia

In Francia, la passione per "Star Wars" ha preso una piega sorprendentemente sportiva: la Federazione Francese di Scherma ha infatti ufficializzato il duello con spade laser come sport competitivo, al pari delle tradizionali discipline schermistiche olimpiche quali fioretto, spada e sciabola.

Questa decisione trasforma i duelli, fino ad ora relegati nell'immaginario collettivo e nelle fantasie dei fan della saga di George Lucas, in una pratica sportiva a tutti gli effetti, con tanto di regolamenti e competizioni ufficiali. Le repliche delle spade, illuminate a LED e realizzate in policarbonato rigido, non sono certo letali come quelle dei film, ma offrono un'esperienza visiva e sonora che si avvicina molto all'originale, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nel ruolo dei loro eroi Jedi o Sith preferiti (perché non abbiamo ancora inventato le lightsaber?).

Oltre all'aspetto ludico, la Federazione persegue un obiettivo ben più nobile: combattere la sedentarietà sempre più diffusa tra i giovani, utilizzando il richiamo della tecnologia e del mito di "Star Wars" per promuovere l'attività fisica. La strategia sembra funzionare: così come in passato personaggi leggendari del calibro di Zorro o Robin Hood hanno ispirato nuove generazioni di schermidori, ora è il turno di Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Darth Vader di attirare i giovani verso questo sport antico, rinnovato sotto le insegne della fantascienza.

Il regolamento dei duelli, pensato per essere spettacolare ma al contempo sicuro e giusto, prevede combattimenti all'interno di un cerchio, con un sistema di punteggio basato sulla precisione dei colpi. Sebbene la disciplina sia ancora agli albori e lontana dall'idea di un'olimpiade, l'entusiasmo e il rombo delle lame che si scontrano potrebbero presto attrarre un numero sempre maggiore di appassionati (però non si può usare questa spada creata da uno yotuber).

