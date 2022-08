Il dugongo è funzionalmente estinto in Cina: la situazione è drammatica

I ricercatori affermano che ad essersi estinto, in Cina, sia un mammifero che a quanto pare rappresenterebbe la fonte di ispirazione di antichi racconti di sirene. Stiamo parlando del dugongo.

I tre lamantini tornati nell'oceano dopo anni di cattività, rappresentano il parente più prossimo di questo buffo animale. È conosciuto anche come il gigante più gentile dell'oceano, per via del suo comportamento lento e rilassato, che avrebbe ispirato antiche storie di sirene e che, tuttavia, lo avrebbe reso molto vulnerabile alla pesca e agli incidenti marittimi.

Si tratta di un animale unico e raro nelle acque marine, con un peso di quasi mezza tonnellata, è l'unico mammifero marino vegetariano. Il suo habitat naturale vicino alla costa in Cina lo ha reso vulnerabile agli occhi dei cacciatori, tuttavia, successivamente sono stati classificati come animali protetti ma questo non è bastato. La continua distruzione del suo habitat infatti, ne avrebbe causato un rapido collasso.

Il team di scienziati della ZSL e dell'Accademia cinese delle scienze, ha effettuato delle analisi inerenti tutti i dati storici su dove i dugonghi fossero stati precedentemente avvistati in Cina. Da queste, si è rilevato che non si sono verificati avvistamenti dal lontano 2000. Nello specifico sono stati intervistati 788 membri della comunità ed in media, i residenti hanno riferito di non aver visto un dugongo per 23 anni.

Su 788, solo tre persone hanno affermato di averne visto uno negli ultimi cinque anni. Ciò ha portato il team di ricercatori a dichiarare il dugongo funzionalmente estinto. Ecco allora che il fossile di Sirenia, ovvero la creatura marina che nuotava nel deserto dell'Egitto, decisamente simile al dugongo, diviene purtroppo terribilmente attuale. Molto presto infatti la stessa sorte potrebbe toccare al "gigante più gentile dell'oceano".

Il prof. Turvey ha sottolineato che la sua estinzione in Cina dovrebbe far riflettere le altre regioni che ospitano i dugonghi, ovvero l'Australia e l'Africa orientale, poiché l'estinzione potrebbe divenire globale e può inoltre verificarsi prima che vengano sviluppate azioni di conservazione valide ed efficaci.