Avete mai visto le dune di Marte? Sono davvero incredibili

Marte non smette di stupire. Grazie alla potente fotocamera HIRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), presente sul Mars Reconnaissance Orbiter, possiamo godere di un'immagine straordinaria di un campo di dune marziano, chiamato (sulla Terra) "dune di Barchan", formatosi al Polo Nord del pianeta.

L'HIRISE è davvero uno strumento potentissimo, capace di catturare dall'orbita caratteristiche delle dimensioni di un tavolo. Ad esempio, la stupenda foto che potete osservare a fine articolo, mostra un'area di meno di 1 km, mentre il Mars R. Orbiter si trovava a circa 197 km sopra la superficie.

L'HIRISE opera a lunghezze d'onda visibili, le stesse percepibili dall'occhio umano, ma con un obiettivo telescopico che la rende una delle telecamere con la più alta risoluzione attualmente nello spazio.

In merito all'immagine, gli esperti di HiRISE hanno spiegato che le dune di Barchan sono comuni sia sul nostro pianeta che su Marte e che, di solito, hanno una forma molto particolare. Inoltre, sono molto importanti per gli scienziati perché possono dire molto riguardo l'ambiente in cui si sono formate e la direzione dei venti presenti.

Spesso infatti, queste particolari formazioni si verificano in zone sabbiose dove i venti soffiano in una direzione dominante, creando una duna di sabbia dalla caratteristica forma di mezzaluna. Questi archi, che identificano le dune di Barchan, terminano in delle particolari "corna" che puntano sottovento, mentre la sabbia viene poi soffiata su creste e pendii.

Una curiosità: L'immagine delle dune è stata scattata utilizzando un filtro rosso-verde-blu sulla fotocamera, conferendo alla sabbia, come avrete sicuramente notato, un particolarissimo aspetto blu.

Ma secondo voi, questa particolare duna non assomiglia al simbolo di Star Trek?

Credito: NASA/JPL-Caltech/UArizona

A proposito del Pianeta Rosso, sapete quanto ci vuole per arrivare su Marte? Sicuramente è un viaggio più semplice di quello che richiederebbe raggiungere la stella più grande scoperta, STEPHENSON 2-18.