Un pianeta completamente ricoperto da deserti come in Dune è scientificamente possibile?

La saga di Dune è una delle più famose ed importanti della storia della fantascienza. L'opera di Frank Herbert ha così tanto colpito generazioni di lettori che diverse altre saghe si sono ispirate ai machiavellici complotti e alle sabbie presenti nel pianeta Arrakis.

Fra queste saghe abbiamo la space opera di "Star Wars" di George Lucas, ma anche "Le cronache del Ghiaccio e del Fuoco" di George R. R. Martin e "La trilogia di Marte" di Kim Stanley Robinson.

Con l'arrivo del secondo film di Dune ai cinema circola tuttavia una nuova domanda, nella mente degli appassionati: il pianeta Arrakis potrebbe realmente esistere? È scientificamente possibile?

Prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo fare alcune premesse. Frank Herbert, come molti altri autori di fantascienza della sua epoca, fra tutti Isaac Asimov e Arthur C. Clarke, era come prima cosa un grande appassionato di scienza e a suo modo si sentiva un divulgatore scientifico. Non aveva completato gli studi universitari, questo è vero, ma ciò non gli impedì di inventare un nuovo genere della letteratura fantascientifica, oggi nota come "fantascienza ecologica". Essa prevede l'inserimento di notevoli nozioni di ecologia e zoologia all'interno delle opere, che permeano l'atmosfera dei romanzi con sentimenti e riflessioni che oggi definiremmo ambientalisti.

Il modo con cui i Fremen rispettano il deserto e il verme delle sabbie, lo Shai-Hulud, la tecnologia con cui coloni ed indigeni cercano di riciclare più volte l'acqua e il tema dell'estrazione delle risorse naturali, su tutti la Spezia, sono infatti solo tre dei riferimenti ecologici presenti nell'opera che Herbert prende in prestito dalla nostra realtà e cultura terrestre, adattandoli alle sue esigenze letterarie.

I Fremen infatti non sono altro che le popolazioni arabe che abitano nel Sinai o nel deserto del Saraha, lo Shai-Hulud fa riferimento ad alcune vecchie leggende di epoca pre-islamica (tanto che il suo nome in arabo significa "cosa eterna") mentre l'estrazione della Spezia e il riciclo dell'acqua non sono altro che un semplice riferimento a due dei problemi principali che affliggono il nostro pianeta, ovvero l'estrazione del petrolio - vera colonna portante della nostra economia e spada di Damocle per la nostra società - e la scarsità di acqua dolce.

Tuttavia, da qui a pensare che Arrakis sia scientificamente possibile e che nel nostro universo esistono dei pianeti simili a Dune è arduo, per una lunga serie di ragioni.

Innanzitutto, è difficile credere che un pianeta roccioso situato all'interno della zona abitabile del proprio sistema solare possa esistere con così poca acqua in superficie. Anche nel caso in cui quest'acqua sia nascosta al di sotto dei deserti, è impensabile immaginare che parte non si trovi comunque congelata o esposta all'atmosfera.

Un esempio che ci permette di capire come mai Arrakis non è tanto credibile, dal punto di vista scientifico, è Marte. Oggi è un pianeta completamente desertico, composto da diversi deserti sabbiosi e rocciosi, che presenta tuttavia due calotte di ghiaccio abbastanza estese e profonde nelle sue regioni polari. Arrakis invece ci viene descritto da Herbert come un pianeta completamente formato da deserti, in cui si possono riscontrare due principali fasce climatiche. La prima comprende le regioni settentrionali, dove le tempeste di sabbia sono meno presenti e i coloni possono estrarre "più tranquillamente" la spezie, mentre la seconda comprende l'intero emisfero meridionale, in cui forti tempeste di sabbia avvolgono il pianeta, innalzando nell'atmosfera delle nubi simili a quelle della nostra Venere.

Su Arrakis non ci sono oceani, calotte di ghiaccio, deserti rocciosi o laghi salati. Solamente un'immensa distesa di sabbia, in cui crescono poche creature. Un paesaggio che rende Arrakis il pianeta perfetto per fare da scenario a una space opera, ma scientificamente poco attendibile.

Dobbiamo inoltre ricordare che i deserti sabbiosi di solito sono solo il prodotto dell'emersione dei fondali oceanici. Il Sahara infatti non è nient'altro che il vecchio fondale dell'Oceano Tetide, mentre le regioni desertiche rocciose sul nostro pianeta sono quelle regioni aride della Terra che sono state esposte per milioni di anni all'emersione. Seguendo questo ragionamento, Arrakis in passato doveva quindi essere completamente bagnata dalle onde, ma se così fosse, dov'è finita tutta la sua acqua? Anche nel caso in cui fosse evaporata nello spazio, come è successo a Marte, per le sue piccole dimensioni, perché la sabbia ha ricoperto tutta la sua superficie e non si sono formati immensi accumuli di sale?

Ancora più fantascientifica è l'esistenza stessa del verme delle sabbie, che nel libro viene descritto come una creatura capace di raggiungere vari chilometri di dimensione. Non esiste ovviamente nessuna legge della biologia che permetta lo sviluppo di un animale simile nel nostro universo, visto che esiste un limite ben preciso che gli organismi devono rispettare per distribuire adeguatamente le sostanze nutritive, l'ossigeno e i propri impulsi nervosi nel proprio corpo.

Considerando questi fattori, è facile capire come mai le creature immaginate da Herbert sono più il frutto della fantasia che una riflessione fantascientifica sulle possibilità della biologa aliena. Un impulso nervoso che parte del cervello dello Shai-Hulud in quanto tempo riuscirà ad attraversare per esempio l'intero suo corpo, per raggiungere quel preciso fascio muscolare che permette di contrarre la coda ed avanzare? Probabilmente troppo tempo, che impedirà al verme di coordinarsi e muoversi.

Impensabile poi che un animale di tali dimensioni possa cibarsi delle piccole creature presenti all'interno della sabbia, come fanno le balene con il plancton. Nell'acqua è possibile osservare un'ecosistema biologicamente diversificato che permette alle balene di cibarsi in tal modo, ma nei deserti sabbiosi è difficile che ci sia una biomassa sufficiente per alimentare creature mastodontiche, che devono fra l'altro filtrare il cibo dalla sabbia.

Infine, per quanto la spezia sia stata inserita da Herbert per ricordare il petrolio, è indubbio che all'interno dei romanzi - meno nei film - si fa spesso riferimento a essa come a una droga, in grado di alterare la percezione dello spazio e del tempo nei piloti delle astronauti. Senza di essa, nessun essere umano sarebbe in grado di viaggiare tra le stelle, essendo in grado di far percepire al cervello umano quei varchi spazio dimensionali che velocizzano i trasporti.

Questa descrizione ad alcuni critici letterari ha ricordato gli effetti della LSD, la cui molecola ricorda molto la mescalina, un allucinogeno prodotto dalla pianta peyote. Tuttavia non esiste nessuna molecola in natura in grado di alterare così tanto il cervello umano da permettergli di trovare strutture sovradimensionali nel nostro universo, utili nel viaggiare nello spazio tempo. Anche per questa ragione quindi il mondo immaginato da Herbert è stato considerato poco credibile, scientificamente parlando.

I punti da noi esposti non devono far credere tuttavia che l'opera di Herbert sia deficitaria dal punto di vista scientifico al punto di essere considerata dagli scienziati come un'opera di seconda categoria poco accurata. Tutt'altro. Diversi scienziati e planetologi nel corso del tempo si sono dichiarati entusiasti di seguito alla lettura di Herbert. Fra questi ci sono Carl Sagan (che a sua volta avrebbe scritto un romanzo), Stephen Hawking e Neil deGrasse Tyson.

L'opera di Herbert è stata anche spesso menzionata per aver reinventato il concetto dell'Ornitottero, il velivolo che ricorda la forma di una libellula, in grado di compiere dei movimenti impossibili per un elicottero. In origine era stato immaginato da Leonardo da Vinci, ma Herbert ne ridefinì la struttura, per renderlo più compatibile con il resto del suo mondo.