Dune, la sceneggiatura è stata scritta con MS-DOS? Sì, è 'colpa' sua

Non sono pochi gli autori che, per cercare di evitare "distrazioni esterne", si isolano il più possibile, in modo da concentrarsi unicamente su ciò che devono scrivere. D'altronde, al giorno d'oggi tra social network, servizi di messaggistica istantanea, posta elettronica e chi più ne ha più ne metta, concentrarsi può risultare complesso.

Come fare, dunque, per evitare tutto ciò? Lo sceneggiatore statunitense 76enne Eric Roth non sembra avere troppi dubbi: usare i buoni "vecchi metodi". In particolare, stando anche a quanto riportato da VICE, Roth ha scritto la sceneggiatura di "Dune" (sì, proprio quel "Dune" di Denis Villeneuve) utilizzando software che qualcuno non esiterebbe a definire "d'altri tempi".

Più precisamente, lo sceneggiatore ha scelto di utilizzare il suo "fidato" Movie Master, programma per MS-DOS. Sfondo nero, testo bianco e ovviamente tanto talento: questo è bastato a Eric Roth per realizzare la sceneggiatura della pellicola che tanto ha attirato l'attenzione del pubblico nel 2021. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: lo sceneggiatore è passato per la modalità MS-DOS di Windows XP.

Roth sfrutta questo metodo da parecchio tempo, come si può vedere in un video caricato dal canale YouTube Academy Originals nel 2014. La sceneggiatura di Dune è stata scritta nel 2018 e lo sceneggiatore nel 2020 ha confermato a Barstool Sports che all'epoca stava ancora usando Movie Master. Chissà se anche la sceneggiatura dell'appena annunciato sequel di Dune verrà realizzata in questo modo.