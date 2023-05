Ecco in che modo Dungeons and Dragons si sta facendo strada nella terapia

Dopo essere stato bistrattato e accusato di satanismo, il famoso gioco da tavola Dungeons and Dragons sembra essere sotto l'occhio dei media per un buon motivo: a causa nel suo utilizzo come strumento terapico. Questo perché secondo alcuni terapisti e psicologi potrebbe essere usato per migliorare il benessere emotivo e sociale.

"Quando tratto un cliente che gioca a D&D nel tempo libero, chiedo loro cosa hanno imparato dai loro personaggi e come interagiscono con gli altri giocatori al tavolo", ha affermato a IFLScience Francesco Causo, psicologo clinico in Australia. "Trovo che sia un'ottima porta d'accesso per la costruzione di rapporti, ma soprattutto per valutare la consapevolezza emotiva e la capacità dei clienti di assumere prospettive diverse."

Secondo l'esperto, i personaggi che vengono creati nel gioco da tavolo spesso hanno bisogni ed esperienze che vengono bramate e mancano nella nostra vita, ed è un ottimo punto di partenza per affrontarli in terapia. Si tratta di un gioco positivo per Causo, poiché riflette aspetti di se stessi, come comportamenti, interessi e identità, che le persone potrebbero voler esplorare in un ambiente sicuro.

Inoltre, l'opera è anche di natura collaborativa. Non è la prima volta che sentiamo parlare di D&D come strumento per la terapia: il gioco come attività in sé ha vari benefici per la salute mentale ed è stato utilizzato per aiutare i bambini. Non solo per i più piccoli: l'opera ha dimostrato benefici anche per gli adulti.

Mentre D&D e altri giochi di ruolo potrebbero offrire una gamma di opzioni terapeutiche, come con tutti i metodi in espansione in ambito clinico, non ci sono dati sufficienti per sapere quali sono le aree preziose per la terapia e come applicarle per esigenze diverse. Nel frattempo, se volete una nuova campagna per D&D usate l'intelligenza artificiale.