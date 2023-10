Duolingo oltre le lingue: vuole insegnare anche matematica e musica

Nel corso del Duocon andato in scena nella giornata di ieri, Duolingo ha annunciato una serie di novità molto interessanti che espanderanno il proprio raggio d’azione. L’applicazione infatti non vuole più insegnare solo le lingue, ovvero il focus principale che l’ha resa famosa a livello mondiale, ma anche la matematica e la musica con dei corsi.

La società ha però sottolineato che non intende snaturare il proprio approccio e si affiderà a brevi lezioni, mini giochi e tutti i suoi personaggi per aiutare gli studenti in erba ad imparare le nuove materia. L’accesso sarà garantito tramite la stessa app, ed i corsi saranno integrati in un pannello separato dove si potrà scegliere tra diversi livelli per le lezioni di matematica e musica.

Inizialmente, i corsi saranno disponibili solo in inglese e spagnolo su iOS, mentre successivamente arriveranno anche sugli smartphone basati su sistema operativo Android. Non è chiaro quale sarà il livello di difficoltà, tanto meno se si partirà dalle basi o meno. Resta da capire anche se i corsi di musica in futuro si rivolgeranno ad uno strumento particolare, oppure se si limiteranno alla capacità di leggere e scrivere partiture sul pentagramma.

In merito al corso di matematica, lo sviluppatore ha affermato che i principianti potranno imparare la matematica partendo dalle basi e coloro che desiderano affinare le loro abilità potranno affidarsi ad esso come allenamento extra.

Tutti i dettagli sono disponibili sul blog di Duolingo , oltre che nel video che trovate in apertura.