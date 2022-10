Duolingo ora si occupa anche di matematica: app Duolingo Math arriva su iOS!

Duolingo è uno dei servizi più utilizzati al mondo in questi anni, con sempre più persone interessate ad apprendere lingue in maniera intuitiva e divertente. Ora però il servizio vuole espandersi verso altri orizzonti, come dimostra il lancio dell’app Duolingo Math per gli utenti di iPhone e iPad.

Questa nuova applicazione scaricabile gratuitamente tramite App Store è concepita per insegnare matematica di livello elementare ai bambini più piccoli e per tenere gli adulti allenati con piccoli giochi disponibili quotidianamente. Come nel caso dell’app per l’apprendimento di lingue, Duolingo Math offre un’esperienza semplice, immediata e divertente per tutte le età.

Al momento gli esercizi si limitano a operazioni semplici: moltiplicazione, divisione, frazioni, ma anche relativi ad area e perimetro, geometria, misurazioni e decimali. Non va escluso un lancio futuro di esercizi più complessi, senza ovviamente arrivare a integrali o concetti particolarmente complicati.

Dalla descrizione dell’app si legge: “Impara facendo, non guardando. La matematica viene solitamente insegnata con libri di testo, video e lezioni. Ma la matematica è molto più divertente quando puoi toccarla, romperla in pezzi e spostarla. Questo è il nuovo modo di imparare la matematica”. O ancora, si spiega che l’obiettivo di Duolingo è ridurre l’ansia generata dalla matematica, che impedisce a molte persone di approcciarsi a esercizi più complicati per migliorare le proprie capacità. Quando l’apprendimento diventa più coinvolgente, è chiaro che l’ansia diminuisce e l’approccio alla materia cambia sensibilmente.

Se volete provare Duolingo Math, non vi resta che scaricare l’app dall’App Store.

A proposito del servizio della Mela, da ieri l’App Store mostra più pubblicità all’utente.