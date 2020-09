Quanto dura un anno galattico? La risposta vi farà sentire insignificanti

La nostra concezione di tempo è dettata, in un certo senso, dal movimento della Terra: un giro sul suo asse dura 23 ore, 56 minuti e 04 secondi; mentre un giro intorno al Sole dura più o meno 365 giorni e 6 ore, con questi "dati" a nostra disposizione possiamo calcolare il nostro periodo vissuto sul pianeta e tutti gli aspetti del "tempo".

Tutto cambia, ovviamente, considerando altre misure... come quello che fa "muovere" il nostro Sistema Solare: il movimento della nostra galassia intorno al centro della Via Lattea. Secondo Keith Hawkins, assistente professore di astronomia presso l'Università del Texas ad Austin, orbitare intorno alla Via Lattea una sola volta richiede al Sole circa 220-230 milioni di anni terrestri.

Se dovessimo misurare il tempo con questo "orologio", la Terra avrebbe circa 16 anni, il sole si sarebbe formato circa 20 anni fa e l'universo avrebbe 60 anni. Possiamo considerare il movimento del nostro Sistema Solare come quello della Terra intorno al Sole, solo che il nostro "quartiere galattico" si muove intorno al buco nero supermassiccio al centro.

"Il Sole si sta muovendo con una velocità di circa 230 chilometri al secondo e continua a ruotare attorno al centro della galassia in una sorta di cerchio", continua Hawkins. Quello che noi terrestri chiamiamo "anno galattico", però, è specifico solo nella zona della Via Lattea in cui ci troviamo. "Diremmo che un anno galattico è di 220, 230 milioni di anni. Per le altre stelle nella galassia, il loro anno galattico è diverso", continua l'assistente.

Per le stelle che orbitano vicino al buco nero, un anno galattico è relativamente breve. Per chi sta più lontano, invece, come il nostro sistema solare gli anni galattici sono più lunghi. Regole simili esistono anche variabilità nella durata di un anno tra i pianeti: Mercurio completa un anno in circa 88 giorni terrestri, mentre Urano orbita attorno al sole ogni 84 anni.