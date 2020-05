Quanto dura la batteria del vostro iPhone dopo l'aggiornamento ad iOS 13.5?

L’aggiornamento ad iOS 13.5 è stato rilasciato per tutti gli utenti la scorsa settimana con aggiunte significative come l'API per il tracciamento dei contatti per il contrasto al COVID-1, i classici miglioramenti delle prestazioni e la risoluzione dei bug, senza dimenticare i possibili miglioramenti alla durata della batteria. Sarà proprio cosi?

Avrà dunque iOS 13.5 migliorato fattivamente le prestazioni della batteria? Il canale YouTube iAppleBytes ha condotto un test sulle prestazioni della batteria su gran parte dei modelli di iPhone come l’ SE 2020,l’11, l’ XR, l’8, il 7, il 6s e la prima generazione di iPhone SE.

Tutti i modelli sono stati aggiornati ad iOS 13.5 e la prova è stata condotta una settimana dopo l’installazione dell’aggiornamento. Nel test Geekbench, l'iPhone 11 è stato l'ultimo iPhone a spegnersi totalizzando 6 ore e 34 minuti, all'incirca lo stesso tempo fatto registrare con iOS 13.4. Un risultato di forza che giustifica ancor di più le vendite da capogiro raggiunte dal dispositivo nel panorama degli smartphone top di gamma.

L’iPhone XR si è piazzato al secondo posto con 6 ore e 2 minuti, notevolmente in calo rispetto ad iOS 13.4 che aveva raggiunto 6 ore e 20 minuti di schermo accesso. L’iPhone SE 2020, che ha già dimostrato il suo valore pur essendo il più economico della serie, considerata la sua batteria notevolmente ridotta, ha raggiunto le 4 ore e 12 minuti. Anche l'iPhone SE standard con iOS 13.5 ha visto ridurre la propria autonomia di circa 12 minuti.

Al contrario, la durata della batteria dell'iPhone 7 è aumentata di 10 minuti, toccando quota 3 ore e 34 minuti. Infine, l'iPhone 8 fa registrare anche lui un risultato negativo, fermandosi a soli 3 ore e 23 minuti.

Possiamo dunque affermare che, tranne rari casi, il nuovo update non ha introdotto nulla di significativo in termini di durata della batteria, con i dati che continuano ad essere più o meno quelli visti su iOS 13.4 ed iOS 13.4.1. Di seguito, vi lasciamo al video completo per un’analisi ancora più approfondita di quanto riportato in forma scritta.