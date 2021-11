Quanto dura il Black Friday 2021? La risposta non è scontata

Dopo avervi spiegato come funziona il Black Friday in Italia, che si terrà in via ufficiale il 26 Novembre 2021, affrontiamo un'altra tematica: la durata degli sconti. La risposta, infatti, non è scontata.

Fino a qualche anno fa, infatti, Amazon, Unieuro, Mediaworld e tutti i negozi che partecipavano al Black Friday erano soliti proporre sconti solo il venerdì.

Tuttavia, per evitare la congestione dei corrieri e di sovraccaricare troppo i magazzini, nell'ultimo anno l'approccio è stato ben diverso e praticamente tutti gli e-commerce hanno preferito anticipare e prolungare le offerte.

Amazon già da oggi ha dato il via al Black Friday in Anticipo 2021 che durerà fino al 18 Novembre 2021 quando con ogni probabilità partirà in via ufficiale la Black Week che ci condurrà diritti al 29 Novembre 2021, il giorno del Cyber Monday.

Occorre infatti precisare che la data da cerchiare sul calendario in questo mese che segna il via alla stagione natalizia dello shopping non è solo quella del 26 Novembre, ma anche il 29/11 quando andrà in scena il Cyber Monday dedicato ai prodotti che più ci interessano: smartphone, TV, PC, monitor e tutto ciò che è tecnologia di consumo ed informatica.

Insomma, il nostro consiglio è di tenervi pronti già dai prossimi giorni.