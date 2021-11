Quanto dura il Black Friday di MediaWorld? In arrivo offerte e super sconti

Il Black Friday di Mediaworld è già iniziato da qualche giorno, quando ha dato il via al Black November nei negozi ed online che propone un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Ma quanto dura e quando finiranno le offerte?

Nel momento in cui stiamo scrivendo, è attivo il volantino che sarà valido fino al prossimo 17 Novembre 2021 e che abbiamo ampiamente sviscerato su queste pagine pubblicando e segnalando le offerte più importanti e convenienti.

Al termine di tale data, Mediaworld dovrebbe proporre un'altra promozione della durata di una settimana che condurrà gli utenti direttamente al Black Friday 2021 del 26 Novembre, quando analogamente a quanto fatto negli scorsi anni prenderà il via il Black Weekend che si concluderà il 28 Novembre 2021 per poi lasciare il posto il 29 Novembre 2021 al Cyber Monday.

Insomma, le settimane che stanno per iniziare si prospettano essere davvero infuocate per gli utenti, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per non perdervi nemmeno uno tra i numerosi sconti che saranno disponibili.

Ricordiamo che è attivo anche il canale Telegram di Everyeye dove confluiranno gli sconti pubblicati sul sito riguardanti console, videogiochi, PC, TV OLED 4K, smartphone Android, iPhone, aspirapolveri, monitor ed altro.