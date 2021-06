Quanto dura la Certificazione Verde Covid-19? Ecco i diversi tipi di Green Pass

Con l'approvazione del Green Pass Covid da parte del Governo Italiano, sono molte le domande che si stanno ponendo gli italiani in merito alla Certificazione Verde. Nello specifico, in molti si chiedono quanto duri il documento: vediamo di fare un pò di chiarezza.

Come ampiamente prevedibile, la durata della Certificazione varia a seconda della tipologia scelta in fase di richiesta (qui spieghiamo come richiedere il Green Pass Covid tramite Immuni).

Vediamo di riassumere i diversi casi e le varie tipologie di Certificazioni:

In caso di vaccinazione con la prima dose di vaccini che ne richiedono due : il Green Pass sarà disponibile dal 15esimo giorno successivo alla prima somministrazione e sarà valido fino alla dose successiva;

: il Green Pass sarà disponibile dal 15esimo giorno successivo alla prima somministrazione e sarà valido fino alla dose successiva; In caso di completamento del ciclo vaccinale con due dosi sarà generato un paio di giorni dopo la somministrazione e sarà valido per 270 giorni (circa nove mesi);

sarà generato un paio di giorni dopo la somministrazione e sarà valido per 270 giorni (circa nove mesi); Nel caso dei vaccini monodose (Johnson&Johnson) sarà generato 15 giorni dopo la somministrazione e sarà valido per 270 giorni (nove mesi);

sarà generato 15 giorni dopo la somministrazione e sarà valido per 270 giorni (nove mesi); In caso di tampone negativo sarà generato dopo poche ore e sarà valido per 48 ore dalla data del prelievo;

sarà generato dopo poche ore e sarà valido per 48 ore dalla data del prelievo; In caso di guarigione sarà generato il giorno seguente al tampone negativo di guarigione e sarà valido per 180 giorni.

