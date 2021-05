Quanto dura un disco SSD? Scopriamo come distinguere le varie tecnologie

Sempre più diffuse, le memorie a stato solido sono diventate in breve tempo lo strumento d'elezione per l'archiviazione, per via della loro velocità e affidabilità, oltre alla totale assenza di parti meccaniche, quindi usura fisica e rumore.

Ma quanto dura un SSD? Per scoprirlo, occorre fare un passo indietro e comprendere quali siano le memorie a stato solido di tipo NAND attualmente sul mercato:

SLC - Single Level Cell, può ospitare 1 bit per ogni cella;

- Single Level Cell, può ospitare 1 bit per ogni cella; MLC - Multi Level Cell, fino a 2 bit per cella

- Multi Level Cell, fino a 2 bit per cella TLC - Triple Level Cell, ospita 3 bit di dati per cella.

Le più diffuse al giorno d'oggi sono proprio le ultime, ma ci arriveremo solo in un secondo momento.

La principale differenza fra le tre tipologie risiede appunto nella possibilità di ospitare più dati per ogni singola cella di memoria, con la diretta conseguenza che maggiore sarà il numero di bit e maggiore sarà la capienza dell'unità a stato solido.

Aggiungere più bit di dati però riduce inevitabilmente l'affidabilità e le performance della memoria, perché memorizzare più dati su una singola cella ne rallenta il tempo di lettura/scrittura e aumenta l'usura. Per questo motivo è stato inventato il sistema di Wear Leveling, che permette al disco di operare in "modalità SLC", spalmando dunque il processo di scrittura su tutto il disco prima di procedere con il riempimento degli altri livelli di ogni cella.

Ne consegue che lo sweet spot della tecnologia sarebbe la tipologia MLC, un giusto bilanciamento fra le prestazioni straordinarie dei sistemi SLC e la capienza di quelli a triplo livello.

Le memorie TLC però permettono agli utenti di entrare nel mondo delle unità a stato solido in maniera più accessibile, per questo sono ormai diventate lo strumento più diffuso sul mercato.

Parlando di memorie a triplo livello, queste vengono spesso descritte come memorie MLC a 3 bit. Si tratta puramente di semantica, ma di fatto rientrano nella categoria delle memorie TLC.

Dulcis in fundo, rispondiamo alla domanda del secolo: quanto dura realmente un SSD? I produttori stanno espandendo sempre di più il supporto in garanzia, indice della bontà delle ultime tecnologie e altamente suggestivo della fiducia che i produttori ripongono nelle memorie TLC.

Recenti studi hanno dimostrato come gran parte degli SSD in commercio siano in grado, durante il loro ciclo vitale, di sopportare cicli di lettura e scrittura fino a numerose centinaia di Terabyte e, in alcuni casi, anche Petabyte. Stiamo parlando di migliaia di Terabyte, ovvero cifre semplicemente non raggiungibili nell'arco di una vita intera dalla stragrande maggioranza degli utenti.