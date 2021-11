Quanto dura il Green Pass dopo la terza dose di vaccino? L'annuncio del Ministro

Della questione verifica Green Pass si continua a parlare dopo quanto emerso negli ultimi giorni. Nel frattempo però in Italia è anche iniziata la somministrazione della terza dose di vaccino, che ovviamente avrà un impatto anche sulla durata della Certificazione Verde.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi ha spiegato che la terza dose di vaccino produrrà anche un prolungamento del Green Pass. Sostanzialmente, quindi, dalla terza somministrazione il QR Code varrà 12 mesi.

Attualmente è garantito un anno di validità dalla seconda dose, ma la terza inoculazione porterà ad una proroga.

"E' chiaro che la terza dose produce un prolungamento del green pass, quindi è dalla terza dose che valgono i 12 mesi" ha affermato il Ministro Speranza in conferenza stampa, il quale ha spiegato che "il Green Pass è uno strumento decisivo per il controllo epidemico perché rende più sicuri i luoghi in cui è utilizzato ed ha avuto un effetto incentivante per la campagna di vaccinazione. Quindi l'intenzione del governo è continuare ad utilizzare questo strumento decisivo e non sono all'ordine del giorno delle modifiche rispetto alla modalità di utilizzo del Green Pass".

Per tutte le informazioni sul Green Pass Covid-19, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.