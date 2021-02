Quanto dura la licenza di Windows 10? Ecco i vantaggi del software originale

Windows 10 è il fiore all'occhiello di Microsoft. Offerto addirittura in omaggio ai possessori di PC con Windows 7, è un sistema operativo progettato per diventare definitivo come OSX di Apple e nel corso degli anni ci ha insegnato molto di questa visione del colosso di Redmond.

Acquistare una licenza originale di Windows 10 è un passaggio necessario per una macchina da gaming moderna, per via della compatibilità totale con tutti i giochi cross-platform e con tutti i client di gioco.

Ma quanto dura la licenza di Windows 10 è un aspetto che non sempre è chiaro a tutti. Una volta acquistato il software originale di Microsoft, viene specificato che questa licenza sarà valida solo su un PC senza fare menzione alla durata effettiva di questo servizio.

Windows 10 è infatti catalogato dalla stessa Microsoft come Servizio, per via della nuova politica che comporterà costanti aggiornamenti sia sul sistema operativo che sui servizi che lo accompagnano, comprese le librerie del software Windows Defender, considerato come uno dei migliori antivirus in circolazione.

Quindi è bene chiarire che, sebbene vincolata a una singola macchina, la licenza di Windows 10 non ha un vero e proprio limite temporale.

Sul contratto di licenza, viene infatti indirettamente dichiarato che gli aggiornamenti di Windows 10 saranno rilasciati per tutto il ciclo vitale del dispositivo sul quale è installato.

In poche parole la licenza, una volta accoppiata a un dispositivo, lo accompagnerà fino alla sua dismissione.