Quanto dura la licenza di Windows 11? Tutto ciò che c'è da sapere

Mentre Microsoft è la lavoro per rinnovare il menù Start di Windows 11, continuiamo i nostri approfondimenti all’interno del sistema operativo del colosso di Redmond, andando a rispondere a quelle che sono le domande più importanti.

Quest’oggi ci soffermeremo sulla licenza per Windows 11, l’ultimo (in ordine di tempo) sistema operativo di Microsoft che è preinstallato su tutti i PC attualmente in commercio.

In termini di durata della licenza, il discorso è più ampio e la risposta non può essere univoca in quanto varia a seconda del PC.

Per i computer con su preinstallato Windows 11, non è prevista alcuna scadenza e la licenza è a vita. Lo stesso vale per coloro che hanno acquistato una versione ufficiale del sistema operativo tramite key sui vari siti: non dovranno in alcun modo preoccuparsi di rinnovarla, tanto meno dovranno preoccuparsi di addebiti futuri. Consigliamo comunque di chiedere tutte le delucidazioni del caso al venditore prima di procedere con l’acquisto.

Se si utilizza una versione aziendale di Windows 11, con ogni probabilità la scadenza è fissata a 180 giorni, ma il consiglio ufficiale di Microsoft è di contattare il responsabile IT dell’azienda per ottenere tutte le risposte del caso. Per le versioni server il periodo di validità è fissato a 180 giorni.

