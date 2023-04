Quanto dura in media un iPhone? Ecco i dati di Asymco

Nel corso della conference call tenuta qualche tempo fa, l’amministratore delegato di Apple Tim Cook ha rivelato che attualmente a livello mondiale sono presenti 1,3 miliardi di dispositivi Apple attivi mensilmente, un dato che secondo Asymco mostra come i prodotti della Mela abbiano un ciclo di vita molto lungo.

È innegabile che il dispositivo Apple più popolare sia l’iPhone. Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, dal 2009 il prezzo di iPhone è cresciuto in maniera costante, ed anche la linea iPhone 14 ha registrato un aumento dei prezzi in Italia. Questi rincari sono legati alla crescita dei costi delle componenti, ma per molti sono giustificati anche dal fatto che gli iPhone durano di più rispetto ad altri concorrenti.

Asymco ha condotto una ricerca per stimare il ciclo di vita di un iPhone. Nel gennaio 2016, Tim Cook aveva annunciato che Apple ha venduto 2,05 miliardi di dispositivi da quando l’iPhone è stato lanciato nel 2007. Sottraendo tale numero ai dispositivi attivi attualmente, si arriva a 750 milioni di dispositivi ritirati dal mercato. Le vendite cumulative di Apple hanno raggiunto 750 milioni nel terzo trimestre del 2013, motivo per cui i ricercatori stimano che la durata media di un iPhone sia oggi di quattro anni e tre mesi.

Chiaramente si tratta di una stima e tale dato può mutare a seconda delle proprie esigenze, delle app che si usano e di altri fattori.