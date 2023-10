Quanto dura il noleggio di un film su Amazon Prime Video? Attenzione alla riproduzione

Al netto della possibilità di scaricare film per la visione offline su Amazon Prime Video, vale la pena scendere nel dettaglio anche delle opportunità offerte dalla piattaforma di streaming in merito al noleggio dei contenuti. Non ci sono infatti solamente i film inclusi nell'abbonamento Prime, al contrario di quanto si potrebbe pensare.

A tal proposito, una volta avviata l'applicazione del popolare servizio di streaming, ad esempio quella scaricabile dal Play Store di Android, basta premere sull'opzione "Store" presente in basso, così da poter accedere all'apposita sezione relativa all'acquisto e noleggio di film di Amazon Prime Video. In quest'ultima noterete subito anche uscite recenti, così come potrete dare un'occhiata rapidamente alla classifica dei 10 titoli più acquistati in Italia.

Per comprendere come funziona il noleggio su Amazon Prime Video vi basta dunque selezionare uno dei titoli disponibili, visto che è la stessa piattaforma ad aver aggiunto delle indicazioni in merito. Più precisamente, sotto alle opzioni di acquisto si legge usualmente che "i noleggi includono 30 giorni per iniziare a guardare il video e 48 ore per completarlo una volta iniziato".

In parole povere, così come spiegato anche direttamente sul portale ufficiale di Amazon Prime Video, potreste voler prestare attenzione alla questione riproduzione, visto che dopo aver premuto sul pulsante "Riproduci" il tempo a disposizione per la visione a noleggio è solamente di 48 ore (anche se Amazon fa sapere che "alcuni titoli hanno periodi di visione più lunghi").