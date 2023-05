Quanto dura la pubblicità su Netflix? Ecco come funziona il piano da 5 euro

Dopo il miglioramento del piano con pubblicità di Netflix (che però vede ancora di mezzo alcuni limiti relativi al catalogo e altro), non sono in pochi coloro che hanno puntato gli occhi su quest'ultimo. Un dubbio non di poco conto è tuttavia quello relativo a quanta pubblicità c'è su Netflix, motivo per cui vale la pena approfondire la questione.

Ebbene, contestualmente al piano Standard con pubblicità che in Italia viene proposto a un prezzo di 5,49 euro al mese, risultano presenti spot dalla durata indicativa di 30 secondi (ma ce ne sono, ad esempio, anche da 15 secondi). Al netto di questo, è però più che altro il numero di questi annunci ciò che attira maggiormente l'attenzione da parte degli utenti, dato che ognuno ritiene "accettabile" un diverso numero di spot.

Al netto del fatto che in questo contesto non si va neanche lontanamente a sfiorare quanto avviene usualmente nei classici canali TV del digitale terrestre, Netflix afferma che il suo piano meno costoso include circa 4 minuti di pubblicità ogni ora. Coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento Standard con pubblicità sanno poi che usualmente compaiono a schermo due annunci pubblicitari "uno dietro l'altro", di solito da 30 secondi l'uno (ma dipende dalla situazione, dato che potrebbe anche partirne uno singolo e così via).

Questo indicativamente succede a inizio riproduzione e poi durante quest'ultima, magari al passaggio da una scena all'altra. Da notare che per i film Netflix appena usciti la pubblicità parte solamente all'inizio. Chiaramente ci sono diverse variabili in gioco e la situazione potrebbe risultare differente (questo anche magari se si passa da un episodio all'altro di una serie TV durante la riproduzione, per fare un esempio), ma adesso avete quantomeno delle indicazioni un po' più precise in merito a quanto dura la pubblicità contestualmente all'abbonamento Standard con pubblicità di Netflix.

In ogni caso, un aspetto interessante da notare è il fatto che, perlomeno su dispositivi mobili, in genere risulta possibile farsi un'idea in merito a quando partirà la pubblicità (visto che è presente un apposito indicatore giallo sulla timeline). Se si prova a "superare" il momento degli annunci pubblicitari (che non si possono saltare), ovviamente questi ultimi verranno riprodotti lo stesso.

Per il resto, ricordiamo che per rimuovere la pubblicità e le altre limitazioni del piano meno costoso (ad esempio, l'impossibilità di effettuare il download dei titoli per la visione offline), basta sottoscrivere uno dei piani superiori (come quello Base da 7,99 euro al mese). Per tutti i dettagli sulla questione, però, consigliamo di fare riferimento al portale ufficiale di Netflix, in cui vengono illustrate in modo aggiornato tutte le possibilità a disposizione degli utenti.