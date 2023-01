La dura vita del robot-muratore: Atlas di Boston Dynamics lavora in cantiere!

I potenziali utilizzi dei robot bipedi e umanoidi sono tantissimi: per esempio, Elon Musk descrive Tesla Optimus come una rivoluzione globale per via dei suoi potenziali impieghi nel settore industriale. Tuttavia, è Boston Dynamics a fare i primi, concreti passi avanti in tal senso, mettendo il suo automa Atlas al lavoro in un cantiere.

Come potete notare nel video in cima a questa news, diffuso dal canale ufficiale di Boston Dynamics su YouTube, Atlas viene messo alla prova in un finto cantiere. Un "muratore" che si trova su di un piano rialzato, infatti, chiede al robot di passargli degli attrezzi: l'automa, prontamente, non solo recupera la sacca contenente i ferri del mestiere, ma si crea un percorso per salire (e scendere) dall'impalcatura e arriva persino a lanciare i materiali collega, consegnandoli in meno di un minuto.

Per la verità, più che una simulazione del lavoro in un "vero" cantiere il video sembra un altro tentativo di mostrare le capacità di parkour di Atlas. D'altro canto, almeno inizialmente e visti i costi proibitivi, i robot di Boston Dynamics saranno riservati ad altre mansioni, e sicuramente non costruiranno case e altri edifici. Fortunatamente, però, Atlas non andrà in guerra, dal momento che Boston Dynamics e altre compagnie hanno rifiutato di costruire robot bellici.

Scott Kuindersma, il Team Lead del progetto Atlas, ha spiegato che "il video vuole comunicare che le nostre ricerche su Atlas si stanno espandendo", prefigurando così un possibile utilizzo dell'automa nell'industria. Tuttavia, vi invitiamo a prendere le immagini con le pinze: ovviamente, l'azienda ha mostrato solo un test di successo, senza invece includere gli eventuali errori del robot o i problemi incontrati durante il test.

Kuindersma, infine, ha aggiunto che "non stiamo solo pensando a come far muovere il robot in modo dinamico nell'ambiente, come abbiamo fatto nei nostri test di parkour e danza. Ora, stiamo cercando di mettere Atlas al lavoro e di pensare a come potrebbe percepire e manipolare gli oggetti in questi ambienti".